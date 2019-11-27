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Песков: Путин "рано или поздно" обсудит с Госсоветом проблемы муниципальной власти

Рабочая группа по этому вопросу действует, отметил представитель Кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит на заседании Госсовета проблемы в сфере муниципального управления, однако о дате этого мероприятия говорить рано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готовится ли такое заседание в 2020 году.

"Рабочая группа действует, мероприятия проводит, поэтому рано или поздно Госсовет с такой темой может встать в график [президента]", - сказал представитель Кремля.

Путин неоднократно указывал на проблемы взаимодействия госвласти с муниципалитетами. В частности, на заседании Совета по русскому языку в начале ноября он назвал "слишком рьяным" выполнением международных обязательств решение отделить муниципалитеты от федерального и регионального уровней. Путин напомнил, что согласно конституции, муниципальный уровень власти в РФ отделен от федерального. На практике, по его словам, это означает, что в ряде сфер муниципалитетам не хватает средств для исполнения своих обязательств, а региональная и федеральная власти помочь им не могут, так как не имеют соответствующих полномочий.

Позже Песков пояснил журналистам, что в стране ведется работа по решению проблем во взаимодействии государственной власти РФ и муниципалитетов, но речь о муниципальной реформе не идет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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