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МИД России: США пытались препятствовать проведению конференции ООН по Ближнему Востоку

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Владимир Ермаков выразил сожаление, что в конференции не принял участие Израиль

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вашингтон пытался помешать усилиям других стран провести в ООН конференцию по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вашингтон пытался помешать участвовать другим государствам", - сказал он.

Ермаков выразил сожаление, что в конференции не принял участие Израиль. Впрочем, по его словам, в этом нет ничего катастрофичного. "Положено только начало этому процессу. Израиль может к нему присоединиться", - подчеркнул дипломат.

"В целом мы положительно оцениваем итоги конференции", - добавил он, отметив, что после многолетней подготовительной работы мероприятие, наконец, состоялось. По словам дипломата, само проведение конференции - это "принципиально значимый" шаг.

Конференция прошла 18-22 ноября в Нью-Йорке. По ее итогам принята политическая декларация, в которой содержится обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать разработку соглашения о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ. Кроме того, достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября. Вторая сессия намечена на 16-20 ноября 2020 года. Она пройдет под председательством Кувейта.

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СШАРоссияИзраиль
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