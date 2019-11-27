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Заксобрание Петербурга утвердило Пикалева и Потехину на должности вице-губернаторов

Назначение Валерия Пикалева поддержали 38 депутатов, за кандидатуру Ирины Потехиной проголосовали 39 депутатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга согласовало назначение Валерия Пикалева на должность вице-губернатора города и руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, а также назначение Ирины Потехиной - на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Кандидатуру Пикалева на должность вице-губернатора Петербурга поддержали 38 депутатов, пятеро проголосовали против.

Назначение Потехиной на должность вице-губернатора, курирующего вопросы молодежной политики, печати и взаимодействия со СМИ, поддержали 39 депутатов, двое выступили против.

Валерий Пикалев ранее занимал должность заместителя председателя правительства Ленинградской области. До назначения на пост в областном правительстве Пикалев занимал должность заместителя председателя правительства Новгородской области и курировал строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы экологии и охраны природных ресурсов.

Потехина ранее занимала должность заместителя министра просвещения Российской Федерации, до этого занимала пост заместителя министра образования и науки РФ.

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РоссияСанкт-Петербург
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