Путин 28 ноября обсудит с президентом Киргизии сотрудничество двух стран

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече в Бишкеке в четверг обсудят ход выполнения поручений по двустороннему сотрудничеству, которые были даны по итогам предыдущих контактов на высшем уровне. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Наши отношения - это отношения союзников, стратегических партнеров, - сказал он. - Думаю, что на нынешнем этапе они весьма и весьма зрелые. Завтра состоится очередная встреча президента Путина и президента Жээнбекова. Они на полях саммита ОДКБ "сверят часы" и посмотрят, как выполняются те поручения, которые вытекают из их договоренностей на прошлых встречах в верхах. По этим поручениям мы будем сверять свои дальнейшие действия".

Лавров добавил, что взаимодействие России и Киргизии успешно развивается по всем направлениям. "Это, конечно же, и экономика, в том числе и двусторонние проекты, которых немало, и развитие экономических связей в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС, - указал он. - Это, конечно же, оборона и безопасность. Здесь мы и по двусторонним каналам реализуем целый ряд программ, включая наши усилия по обеспечению обороноспособности киргизских вооруженных сил, подготовке кадров для военного ведомства, для силовых структур. Это необходимо в том числе для борьбы с терроризмом, для пресечения маршрутов наркотрафика, которые в этом регионе, к сожалению, сохраняются и во многом подпитываются нерешенностью проблемы Афганистана".

"Это культура, гуманитарные связи, образовательные обмены - практически все, чем занимаются люди в своей жизни", - отметил Лавров.

Президент России Владимир Путин 28 ноября примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (саммите) ОДКБ в Бишкеке.