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Палестино-израильский конфликт

Лавров назвал решение США по израильским поселениям прямым шагом к одобрению аннексии

Вашингтон делает все, чтобы подорвать международно-правовые основы урегулирования конфликта, отметил глава МИД РФ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Признание Соединенными Штатами законности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан является прямым шагом к одобрению аннексии этой территории. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

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"Их [США] решение, одностороннее, о переносе посольства в Иерусалим, их решение признать Голанские высоты не оккупированными Израилем, а исконно израильской территорией, их недавнее решение о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, которые с точки зрения всех решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН незаконны, что они являются легитимными. Это прямой шаг к одобрению аннексии этих земель", - сказал министр.

По его словам, это поставит крест на урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. Лавров добавил, что США делают все, чтобы подорвать международно-правовые основы урегулирования арабо-израильского конфликта.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАКиргизияПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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