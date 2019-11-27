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Лавров: лидеры ОДКБ рассмотрят противодействие угрозе терроризма из Афганистана

Глава МИД РФ отметил важность того, чтобы и союзники России, и сама Россия чувствовала себя в безопасности

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Бишкеке в четверг рассмотрят шаги по укреплению границ с Афганистаном, откуда в Центральную Азию могут проникнуть террористы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Нас это [ситуация в Афганистане] интересует не по каким-то абстрактным причинам. Во-первых, это угроза, если на севере Афганистана окопаются террористы, а их там уже несколько тысяч. То, что они хотят создать там плацдарм для продолжения своего продвижения, для экспансии в Центральную Азию, они тоже особо не скрывают. И мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники чувствовали себя в безопасности, да и сама Россия чувствовала бы себя в безопасности".

Лавров отметил, что если террористы продвинутся в Центральную Азию, то это будет плохо не только для государств региона, но и для России. "Поэтому все наши структуры, которые призваны заниматься безопасностью, включая прежде всего ОДКБ, столь необходимы и столь важны, и на завтрашнем заседании будут рассматриваться в том числе и дальнейшие шаги по укреплению наших общих границ в Афганистане", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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