Мутко считает, что систему полномочий местного самоуправления в России надо упорядочить

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Система полномочий местного самоуправления, определяемая в настоящее время более чем 170 федеральными законами, должна быть упорядочена и приведена "в более строгий вид". Такое мнение высказал в среду на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований "О состоянии местного самоуправления в РФ и перспективах его развития" вице-премьер России Виталий Мутко.

"Надо упорядочить и привести в более строгий вид систему полномочий местного самоуправления. В настоящее время компетенция местных органов власти определяется более чем 170 федеральными законами, в которых содержится почти 1,6 тыс. муниципальных полномочий, многие из которых выходят за пределы местного значения", - сказал он.

Мутко отметил, что необходимо "вернуть вопросам местного значения первичный характер, именно соответствие вопроса местного значения должно санкционировать возможность осуществления муниципальными органами того или иного отраслевого полномочия". Также, по его словам, нужно отказаться от таких формулировок и правовых форм в вопросах местного значения как "создание условий", "содействие", "участие", поскольку они не позволяют точно определить объем соответствующих полномочий.

"Нам предстоит очень серьезная работа по актуализации этого направления и в стратегии [пространственного развития], и в целом. Здесь мы, конечно, рассчитываем на совместную работу с конгрессом и, конечно, министерством юстиции, которое вплотную сейчас этим занимается", - добавил вице-премьер.

При этом Мутко отметил, что важно постоянно повышать роль местного самоуправления при реализации национальных проектов и стратегических целей. Говоря о стратегии пространственного развития России, вице-премьер пояснил, что в ней во многом пересматривается вектор регионального развития.

"Правительство приняло стратегию пространственного развития, и там вектор регионального развития очень серьезно обозначен, и самая главная цель и задача - это снятие тех ограничений, различий в уровне и качестве жизни различных муниципалитетов субъектов РФ. Мы работаем над планом реализации стратегии, и, я думаю, что многие моменты должны туда войти, и предложения, которые вы сформулировали", - добавил он.

О конгрессе

Общероссийский конгресс муниципальных образований создан в 2006 году советами муниципальных образований регионов РФ для усиления сотрудничества с региональными властями и защитой интересов муниципалитетов в диалоге с органами федеральной власти, организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне.