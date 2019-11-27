Посол РФ отметил хорошие результаты Москвы и Минска в интеграционной работе

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подготовка документов по углублению интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии укрепит систему отношений между двумя странами и будет способствовать расширению связей в различных сферах. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев на заседании Объединенной коллегии министерств юстиции РФ и Белоруссии.

"Мы абсолютно убеждены в том, что та интеграционная работа, которая ведется сегодня, укрепит систему отношений, огромную палитру связей [между странами]", - отметил глава российского диппредставительства.

Мезенцев считает важным, что в последние месяцы совместная работа дает очевидный и зримый результат. "Мы также с интересом следим за той огромной работой, которая проходит в рамках формирования единых подходов, чтобы национальные рынки России и Беларуси объединились, чтобы была близкой промышленная политика", - добавил посол.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре текущего года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. К настоящему времени стороны согласовали около 20 дорожных карт.