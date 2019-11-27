"Единая Россия" и "Баас" обменяются опытом ведения кампаний перед парламентскими выборами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" и сирийская правящая партия "Баас" обменяются опытом ведения избирательных кампаний в преддверии предстоящих парламентских выборов в России и Сирии. Об этом журналистам в среду сообщил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между "Единой Россией" и "Баас" Дмитрий Саблин.

"У нас и у сирийцев выборный цикл", - напомнил он после встречи секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака с делегацией "Баас", которую возглавляет замгенсека партии Хиляль Хиляль. По словам Саблина, запланировано "совместное обучение, обмен опытом".

"Я думаю, в ближайшее время приедут уже сирийские руководители обучаться в нашей партийной школе. Мы, может быть, будем приезжать туда, наши преподаватели", - добавил депутат. По его мнению, у "Баас" "стопроцентные шансы" на победу на выборах в Народный совет (парламент) Сирии, которые должны пройти в 2020 году.

Саблин также подчеркнул, что в парламенте республики выделяются квоты для представителей всех проживающих в стране национальностей, сирийское общество сейчас консолидировано.

Как напомнил в свою очередь журналистам Турчак, в "Единой России" в прошлом году была создана Высшая партийная школа (ВШП), в которой в следующем году могут пройти обучение и сирийские коллеги. "Мы готовы делиться опытом, у нас достаточно много общего в ведении избирательных кампаний", - отметил он. Турчак рассказал, что "совместные обучающие программы будут проводиться как на базе ВПШ в Москве, так могут быть и выездными".