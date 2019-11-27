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В МИД РФ рассказали о желании США сделать Латинскую Америку более управляемой

Как заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, для этого в Вашингтоне "достали из сундуков" доктрину Монро

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Кризис в странах Латинской Америки вызван желанием Вашингтона сделать регион более управляемым. Об этом заявил в среду директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Последние годы у наших американских партнеров возник интерес подправить регион, переформатировать его, сделать более управляемым", - сказал он. Как подчеркнул дипломат, под эту задачу выработали и ввели в оборот идеологическое обоснование: "Достали из сундуков доктрину Монро 200-летней давности".

По словам Щетинина, эта доктрина очень быстро прошла академическую проверку в апреле прошлого года и сейчас является "обязательным условием проведения региональной политики". Он отметил, что доктрина делится на совершенно различные элементы. "Это и открыто продекларированная линия на смену неугодных режимов, и откровенный развал многих важных интеграционных проектов. И, безусловно, это очень жесткое навязывание неолиберальных рецептов для целого ряда государств", - пояснил директор департамента МИД РФ.

Вместе с тем, обратил внимание дипломат, американская политика санкционного удушения имела успех не во всех странах региона. "Очень твердо стоит на своих позициях правительство Кубы, не удался блицкриг против правительства Мадуро в Венесуэле", - сказал он.

"Попытка упрощенческого подхода к региону, упрощенческого взгляда на регион - это большая ошибка", - указал Щетинин. Он добавил, что в этом ключе важно прислушиваться к региону, его реальным проблемам, уважать его разнообразие и реалии, а также не искать происки извне. "К сожалению, предпринимаются попытки обвинять кого бы то ни было, включая нас", - отметил он.

Как подчеркнул Щетинин, Россия заинтересована в стабильности в Латинской Америке. "Мы дружим со всеми странами и правительствами, поддерживаем нормальный политический диалог и экономическое сотрудничество. Будем эту линию продолжать и дальше", - заключил представитель МИД РФ.

Теги
Мадуро, НиколасКубаВенесуэла
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