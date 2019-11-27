Лавров: военно-техническое сотрудничество между Россией и Киргизией успешно развивается

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия успешно развивают военно-техническое и экономическое сотрудничество. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Киргизии Чингизом Айдарбековым.

"Мы кооперируемся в экономике, в том числе в возрастающей степени через Евразийский экономический союз, развивается военно-техническое сотрудничество", - сказал он.

Глава МИД РФ поздравил киргизского коллегу с успешным завершением председательства в ОДКБ. "Результаты очень серьезные. Завтра мы докладываем главам государств солидный пакет проектов документов", - указал он.

В среду в Бишкеке состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В четверг в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ.