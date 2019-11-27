Лавров: главы стран - членов ОДКБ рассмотрят в Бишкеке "солидный пакет" документов

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Бишкеке в четверг рассмотрят целый ряд важных документов. Об этом заявил журналистам в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания советов министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ.

"Заседание прошло очень подготовленным, я бы сказал. Сконцентрировались мы на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах, рассмотрели проекты документов, которые завтра выносятся на Совет коллективной безопасности на рассмотрение глав государств. Пакет солидный", - сказал он.

Министр отметил, что одним из важных документов политического характера станет проект совместного заявления, который утвердят лидеры. Оно касается совершенствования сотрудничества между странами в целях укрепления международной и региональной стабильности. "Понятно, что в ситуации, когда глобальная безопасность серьезно расшатывается, важно, чтобы все международное сообщество добивалось уважения договоренностей, которые запрещены в юридически обязывающих документах, прежде всего в решениях Совета Безопасности, в различных конвенциях и вообще во всех документах, которые составляют массив современного международного права, опирающегося на Устав ООН", - указал Лавров.

По его словам, главы государств уделят значительное внимание работе ОДКБ в сфере противодействия новым вызовам и угрозам, а также рассмотрят программу действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и предложение об усовершенствовании работы ОДКБ по пресечению преступлений в информационной сфере. "Главы государств одобрят план мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров сообщил, что по итогам встречи с коллегами принято совместное заявление о противодействии вызовам и угрозам на Ближнем Востоке и на севере Африки и подписан системный документ в развитие одобренных в рамках ОДКБ коллективных указаний послам и постоянным представителям государств-участников. "Согласован перечень из 14 документов, которые будут совместно готовиться и распространяться в ООН, ОБСЕ и других международных площадках от имени стран - членов ОДКБ в будущем году", - уточнил министр.

"Россия завтра по итогам Совета коллективной безопасности вступает в права председателя ОДКБ на будущий год. В этом качестве мы проинформировали вкратце наших коллег о тех приоритетах, которые Российская Федерация предлагает на предстоящий год. Подробнее завтра об этом будет говорить президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности", - заключил он.

Проблемы Афганистана

По словам Лаврова, страны ОДКБ уделяют особое внимание границе с Афганистаном в связи с наличием огромного количества проблем в этой стране, включая нахождение там группировок иностранных террористов-боевиков.

"Особое внимание мы уделяем границе наших союзников в Центральной Азии с Афганистаном. В этой стране накапливается огромное количество проблем, ситуация проще не становится", - сказал он.

Как отметил дипломат, усугубляет ситуацию то, что на территории Афганистана большое количество иностранных террористов-боевиков. "Они и до того, как американцы устроили непонятные игры на северо-востоке Сирии, проникали в Афганистан, как и в другие страны, из Сирии, а также из Ливии. И в Афганистане они достаточно серьезно окапываются, их там несколько тысяч, это игиловцы (боевики запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГ)", - продолжил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в связи с этим принимаются меры по оснащению пограничных пунктов Таджикистана, "по повышению способности пограничников нейтрализовывать террористические угрозы, пресекать террористические проникновения".

Лавров напомнил, что ОДКБ уже длительное время принимает меры, чтобы обезопасить все страны-члены от террористической угрозы, наркоугрозы и других проблем, включая нелегальную миграцию. "Соответствующие операции разработаны и реализуются на ежегодной основе. И планы по проведению таких мероприятий регулярно обновляются", - добавил он.

С 21 по 29 октября 2019 года на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан прошли совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона и коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019". В ходе первого этапа учений была проведена совместная контртеррористическая операция по противодействию организованным бандгруппам, совершившим прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана. На втором этапе совместными миротворческими силами шести стран была проведена миротворческая операция. При этом, как пояснялось, Таджикистан был выбран местом для проведения учений в связи с возросшей активностью террористов в сопредельном с ним Афганистане.

Совместная борьба с общими угрозами

Дипломат считает, что устойчивость будущего ОДКБ обусловлена результативностью совместного подхода стран-участников к устранению нарастающих угроз.

"Нарастают угрозы, вместе купировать эти угрозы гораздо эффективнее", - отметил глава МИД, подчеркнув, что именно эта совместная работа сделает будущее ОДКБ устойчивым.

Лавров добавил, что взаимодействие в рамках организации имеет для России особое значение. Он обратил внимание на упрощенные пограничные условия между РФ и центральноазиатскими государствами и подчеркнул, что недопущение нарушения внешнего периметра границ стран - участников ОДКБ является для них общим долгом.

Кроме того, министр напомнил, что уже не первый год продолжается взаимодействие по вопросу подключения и других стран к работе организации. "Наши сербские коллеги, например, участвуют в качестве наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ, они также могут привлекаться при проявлении интереса в качестве участников или наблюдателей в отдельных учениях, которые проводит ОДКБ, - пояснил он. - И такой опыт можно распространить и на другие страны".