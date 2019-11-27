Посол РФ надеется, что Лондон изменит свою позицию в отношениях с Москвой

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин надеется на то, что Лондон изменит свою позицию, чтобы преодолеть имеющиеся противоречия в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в среду в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Текущее положение дел несколько неестественно. Как и в случае с другими государствами, мы хотим поддерживать отношения с Соединенным Королевством, как и с Германией, Францией, Италией и прочими странами. Некоторые их них уже преодолели этот кризис [в отношениях с РФ] и нацелены на позитивные отношения, так что мы надеемся, что Соединенное Королевство преодолеет имеющиеся противоречия и изменит свою позицию", - сказал посол, слова которого на своем сайте приводит Sky News.

Дипломат также отметил, что в посольстве РФ внимательно следят за ходом избирательной кампании перед предстоящими 12 декабря выборами в Палату общин британского парламента.

"У нас нет каких-либо предпочтений, и мы не пытаемся оказывать какое-либо влияние [на ход кампании], это бессмыслица. Однако мы будем делать все от нас зависящее, чтобы улучшить отношения с новой администрацией, с новым правительством, однако нам нужно видеть и какие-то признаки желания заниматься тем же со стороны британского кабмина", - добавил посол.

Келин, выступавший в среду на открытии V Российско-британского бизнес-форума (РББФ), также отметил имеющийся у двух стран потенциал для развития деловых связей и выразил сожаление по поводу того, что британские власти препятствуют воплощению этого потенциала в жизнь.

"Как со стороны российского, так и со стороны британского бизнеса есть огромное желание продолжать работать и развиваться вместе, получая от этого выгоду", - заявил посол Sky News, призвав британские предприятия выходить на российский рынок и вкладывать средства в экономику РФ.

Келин был назначен на должность посла в начале ноября и на прошлой неделе приступил к исполнению своих обязанностей. До этого он с 2015 года работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а в 2011-2015 годах занимал пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене. Российское диппредставительство в Великобритании в 2011-2019 годах возглавлял нынешний ректор Дипломатической академии МИД Александр Яковенко.