Карасин и Абашидзе проведут встречу в Праге впервые после запрета перелетов из РФ в Грузию

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Очередной, третий за этот год, раунд российско-грузинских переговоров в формате Карасин - Абашидзе пройдет четверг в чешской столице.

По традиции, на таких встречах, которые регулярно проводятся в Праге уже семь лет, стороны обсуждают практические вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли, транспорта и гуманитарных контактов. Предстоящие переговоры, как ожидается, не станут исключением. Тем более, что с момента последнего раунда переговоров, состоявшегося в первой половине июня, в российско-грузинских отношениях произошло немало событий.

Среди них - приостановка полетов из России в Грузию с июля этого года и состоявшаяся впервые за 11 лет встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кое-что поменялось у самих переговорщиков. Так, Григорий Карасин, долгое время занимавший пост заместителя министра иностранных дел, с сентября является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации.

Уникальный формат

Вопрос о том, продолжит ли Карасин участвовать в переговорах со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе, или его заменит нынешний замглавы МИД РФ Андрей Руденко, долгое время оставался открытым. Лишь в начале ноября стало известно, что состав останется прежним.

В Тбилиси такое решение приветствовали. По словам главы комитета парламента Грузии по международным отношениям Дмитрия Цкитишвили, сохранение переговорного формата с прежними переговорщиками является "больше положительным явлением, нежели негативным", так как в течение долгих лет он работал слаженно.

Такое же позиции придерживаются и в Москве. В интервью ТАСС Руденко заявил об уникальности формата Карасин - Абашидзе. "Это формат встреч двух конкретных людей. За прошедшие годы мы видим, что эти переговоры принесли определенные, вполне осязаемые результаты", - пояснил российский дипломат.

Вместе с тем, ни российская, ни грузинская сторона иллюзий относительно резкого потепления в двусторонних отношениях не питает. Как заявил в преддверии переговоров Абашидзе, на сегодняшний день отношения Москвы и Тбилиси находятся в довольно глубоком тупике, и "выхода из этой ситуации пока не видно".

Главный вопрос

Тема возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, безусловно, остается одной из самых актуальной в отношениях двух стран. В СМИ регулярно появляется информация о том, что это вот-вот произойдет.

Вместе с тем, причины такого решения РФ вполне очевидны. Временный запрет на полеты был введен после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили антироссийский митинг у здания парламента. В Москве уверены, что предоставить гарантии обеспечения безопасности россиян Тбилиси на сегодняшний день не может.

В Тбилиси, в свою очередь, активно выступают за снятие данных ограничений, подчеркивая, что это будет "шагом в правильном направлении". Такая позиция очевидна, ведь еще в августе экс-премьер страны Мамука Бахтадзе сообщил, что Грузия потеряла около $60 млн из-за запрета на полеты из России. Кроме того, в Тбилиси считают, что митинги в стране не должны влиять на туристический поток.

Готовность обсуждать тему авиасообщения подтверждает и российская сторона. Так, по словам Карасина, в ходе переговоров с Абашидзе будет поднят ряд проблемных вопросов, в том числе тема авиасообщения между нашими странами. "Они [проблемные темы в двусторонних отношениях] не становятся легче, но мы должны вместе обсуждать, как двигаться вперед, - пояснил сенатор. - Главное, чтобы этому не мешали те силы в Грузии, которые мыслят слишком геостратегически, препятствуя налаживанию нормального диалога между соседями".