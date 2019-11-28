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Кризис на Украине

Косачев прокомментировал заявление Госдепа о давлении на Россию из-за минских соглашений

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что США хотят "любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря в Париже нужна для сближения взглядов сторон, а не для навязывания позиций. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой. Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины ("Киев во всем прав, Москва во всем не права"), собираться во французской столице лидерам четырех стран просто не нужно", - написал он на своей странице в Facebook в ответ на распространенное в среду заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус о том, что Соединенные Штаты вместе с партнерами намерены продолжать оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею минских договоренностей.

Помимо этого в своем заявлении Ортэгус отметила, что в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки" США "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Косачев назвал позицию США "циничной и деструктивной", отметив, что американская сторона хочет "любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе". При этом сенатор выразил мнение, что саммит в Париже может получиться результативным, при условии, если "будут стараться все его участники".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа саммита "в основных чертах готов", однако он не стал отвечать на вопрос о том, какие пункты включены в проект документа.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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