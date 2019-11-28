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Палестино-израильский конфликт

Лавров встретится со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку 29 ноября

Встреча "позволит обсудить пути вывода сложившейся в этой сфере ситуации из тупика", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 ноября обсудит со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым урегулирование арабо-израильского конфликта. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

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"29 ноября в Москве будет находиться специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов. Запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также состоятся переговоры с заместителем министра, господином [Сергеем] Вершининым. В ходе предстоящих контактов будет осуществлен обмен мнениями о перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта, в частности в свете последних решений США, которые были направлены на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования", - сказала Захарова.

По ее словам, встреча со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию "позволит обсудить пути вывода сложившейся в этой сфере ситуации из тупика". "Россия продолжит прилагать усилия для достижения справедливого решения палестинской проблемы. Оно предполагает создание независимого, суверенного государства Палестина в границах 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария ВладимировнаВершинин, Сергей Васильевич
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