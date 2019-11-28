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Сити-менеджером Мурманска стал Евгений Никора

Он занимал пост замгубернатора Мурманской области

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора стал главой администрации Мурманска, за его кандидатуру в четверг проголосовали большинство депутатов городского совета. Об этом ТАСС сообщили в четверг в горсовете.

За его кандидатуру, которую предложил губернатор региона и региональное отделение "Единой России", проголосовали 21 из 30 депутатов. Конкуренцию Никоре составлял Андрей Сахаров, замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Прежний сити-менеджер Андрей Сысоев ранее стал мэром Мурманска.

Евгений Никора до должности замгубернатора был членом совета депутатов города Полярные Зори, заместителем директора Кольской АЭС, депутатом и председателем Мурманской областной думы.

Теги
РоссияМурманская область
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