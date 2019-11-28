Карасин: условия для повышения уровня контактов между Россией и Грузией пока не созрели

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Условия для проведения российско-грузинских контактов на высшем уровне пока не созданы, в Тбилиси должны извлечь уроки из событий в июне и июле. Об этом заявил в четверг ТАСС член Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

"Нет, пока такие контакты не планируются, - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока условия для повышения уровня контактов не созрели".

Сенатор выразил надежду на то, что в Грузии все же "сделают серьезные выводы" из летних событий в Тбилиси. "Надеемся, что больше такое не повторится. И лишь затем мы дальше будем развивать отношения", - подчеркнул Карасин.

Надежды на сближение

Как добавил сенатор, Москва рассчитывает, что официальный Тбилиси использует свое председательство в Комитете министров Совета Европы (СЕ) для налаживания отношений с Россией, а не их дальнейшего ухудшения.

"Рассчитываем на то, что председательство Грузии в Комитете министров Совета Европы будет использоваться для налаживания взаимодействия с российскими представителями, а не в обратных целях, потому что это может еще больше омрачить наши отношения", - сказал российский сенатор, добавив, что данный призыв "был воспринят собеседниками".

Ранее Грузия впервые за 20 лет членства в Совете Европы (СЕ) на шесть месяцев стала председателем в Комитете министров СЕ.

Очредная встреча

Сенатор Григорий Карасин сообщил ТАСС, что его новая встреча с Зурабом Абашидзе пройдет в чешской столице в марте 2020 года.

"В целом, у нас состоялась очень конструктивная интересная встреча, - сказал собеседник агентства - Подтвердили обоюдную заинтересовать в продолжении этих контактов, которые приносят конкретные результаты".

"Условились о следующей встрече в марте 2020 года", - добавил сенатор.

Переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он оставался единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси. Однако в сентябре на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.