Постпред России при ОБСЕ объяснил необходимость мониторинга организации на Украине

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) этой организации интенсивно следить за ситуацией на территории всей Украины из-за дискриминации населения по языковому признаку и проявлений национализма.

"Интенсивный мониторинг СММ востребован не только в Донбассе, но и на остальной территории Украины. В стране продолжается дискриминация по языковому признаку, в том числе в образовательной сфере", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Постпред обратил внимание на выводы экспертов Венецианской комиссии Совета Европы по итогам поездки в Киев, которые рекомендовали Киеву пересмотреть дискриминационные положения действующего законодательства.

Лукашевич также указал, что агрессивный национализм, поднявший голову после переворота 2014 года на Украине, продолжает чувствовать себя комфортно. "В стране беспрепятственно действуют многочисленные организации радикальных националистов. Некоторые из них имеют военизированные структуры из людей с реальным боевым опытом. Разномастные радикалы совершают вандальные вылазки, в том числе под стенами государственных учреждений, за которые редко наступает правовая ответственность. Сохраняется высокий уровень ксенофобии и антисемитизма", - сообщил российский дипломат.

"Призываем СММ к принципиальной оценке таких фактов. Давно необходим тематический доклад о проявлениях агрессивного национализма на Украине", - подчеркнул Лукашевич.