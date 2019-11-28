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Постпред РФ при ОЗХО рассказал о консенсусе с Западом по "Новичкам"

Александр Шульгин назвал положительным моментом развязку проблемы со списками по этим химикатам

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Развязка проблемы со внесением в контрольные списки ОЗХО новых химикатов, в том числе известных на Западе как "Новички", является положительным моментом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Впервые за существование Конвенции о запрещении химического оружия реестр пополняется новыми группами смертельно опасных химикатов, - отметил он. - Помимо представленных западной "тройкой" (Канада, Нидерланды и США) двух семейств, которые на Западе называются "Новичками", добавлены еще две группы веществ. В одной группе представлен химикат, который нарабатывался и изучался в секретных лабораториях НАТО. Еще одно семейство охватывает несколько сотен химикатов, запантентованных в США в 1970-1980-х годах. Эти вещества должны быть заявлены еще тогда, но этого сделано не было".

"Развязка проблемы со списками - это положительный момент, - констатировал дипломат. - Наконец-то Россия и США показали, что наши делегации не разучились договариваться".

Теги
РоссияШульгин, Александр Васильевич
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