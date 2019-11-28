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Путин в Нальчике проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Также президент РФ встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Кабардино-Балкарию, сообщила пресс-служба Кремля.

"В Нальчике глава государства проведет заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Основной темой станет вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики РФ", - говорится в сообщении. Докладчиками на мероприятии выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Президент также проведет рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Кроме того, Путин посетит детскую академию творчества "Солнечный город", в которой по различным образовательным программам обучаются более 6 тыс. талантливых детей, сообщили в пресс-службе.

Детская академия творчества "Солнечный город" - многофункциональный комплекс, объединяющий учреждения общего и дополнительного образования. Академия начала работать в Нальчике в январе 2016 года. В ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 200 человек (7-11 классы), а также центр дополнительного образования, который охватывает более 5 тыс. детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет. В учреждении открыт детский технопарк "Кванториум".

Межнациональная политика

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. К настоящему времени состоялось 11 заседаний, при этом их проведение в регионах уже стало традицией. В прошлый раз Путин собирал участников совета в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске.

Совет готовит для президента предложения по приоритетным направлениям государственной национальной политики, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти и общественных объединений в сфере ее реализации, а также проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики. Решением текущих вопросов занимается президиум, который возглавляет ответственный секретарь совета, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года была утверждена в декабре 2012 года и обновлена в декабре 2018 года. Среди ожидаемых результатов ее реализации - укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, предотвращение и мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создание условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в РФ.

Путин неоднократно подчеркивал важность обеспечения межнационального согласия в РФ. На одном из предыдущих заседаний профильного совета он отметил, что Россия "исторически стала общим домом для сотен народов и этносов", и этот многовековой опыт является основой для сохранения межнационального согласия в стране. При этом, по словам президента, сфера межнациональных отношений постоянно развивается, появляются новые проблемы и вызовы, и "чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны современные и гибкие решения".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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