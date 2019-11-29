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Патрушев проведет в Китае 2-4 декабря консультации по стратегической стабильности

Он встретится с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Го Шэнкунем и членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 2-4 декабря в Китае консультации по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев проведет российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, а также двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланированы встречи Патрушева с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Го Шэнкунем и членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Патрушев возглавит российскую делегацию, в состав которой войдут представители Администрации президента РФ, МВД, ФСБ, МИД, Минобороны, Минюста, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству России, а также Росфинмониторинга.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
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