Толстой: Грузии надо использовать председательство в СЕ для улучшения отношений с Россией

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Председательство Грузии в Комитете министров Совета Европы (СЕ) - хорошая возможность для нормализации ее отношений с Россией. Такое мнение высказал в пятницу грузинским журналистам вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Я очень рад тому, что Грузия становится председателем Совета Европы. Это очень хороший опыт для Грузии, которая ждала этого момента 20 лет. Это будет также и хорошим опытом для Европы, которая должна понять, что Европа не заканчивается в Праге, а продолжается дальше. Я думаю, что это хорошая возможность для Грузии для нормализации отношений с самой большой страной Европы, Россией", - сказал Толстой.

Ранее подобное мнение высказал и член Совета Федерации Григорий Карасин. Сенатор также считает, что Тбилиси необходимо использовать председательство в СЕ для диалога с Москвой.

Грузия в среду впервые за 20 лет членства в СЕ на шесть месяцев стала председателем в Комитете министров СЕ, приняв председательство от Франции. Официальная церемония передачи полномочий состоялась в Страсбурге.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и Григория Карасина.