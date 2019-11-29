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Песков: все страны разделяют озабоченности России отсутствием правового регулирования РСМД

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Кремль считает, что проблемы, связанные с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), следует обсуждать на переговорах, поскольку озабоченности есть у всех стран.

"Это все переговорные вопросы. Ни одна из стран не может сказать, что она не разделяет озабоченностей России в связи с тем, что такая важная область контроля за вооружениями осталась без какого-то документального или юридически-правового регулирования", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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