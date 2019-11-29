Путин может провести отдельную встречу с Меркель в Париже

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности отдельной встречи главы российского государства Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

"Что касается встреч, то четыре президента будут девятого числа в Париже, они все так или иначе будут общаться. В каком формате, в какой последовательности, сейчас сказать не могу - все это согласовывается", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной встрече Путина и Меркель. При этом Песков подчеркнул: "Конечно же, они все [лидеры четырех стран] получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня".