Путин прибыл в Нальчик, где проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в Нальчике глава государства проведет заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Основной темой обсуждения станет реализация Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Президент также проведет рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Кроме того, Путин посетит детскую академию творчества "Солнечный город" - многофункциональный комплекс, объединяющий учреждения общего и дополнительного образования. Академия начала работать в Нальчике в январе 2016 года. В ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек (6-11 классы), а также центр дополнительного образования, который охватывает около 6 тыс. детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет. В учреждении открыт детский технопарк "Кванториум".

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году. К настоящему времени состоялось 11 заседаний совета, при этом их проведение в регионах уже стало традицией. В прошлый раз Путин собирал участников совета в октябре 2018 года в Ханты-Мансийске.