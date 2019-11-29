Путин призвал жестко отсекать риски распространения экстремизма при миграции

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов и жестко отсекать риски распространения экстремизма и радикальных течений.

"Для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов", - указал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

"Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - подчеркнул Путин.

В среду в Женеве был опубликован доклад Международной организации по миграции (МОМ), в котором констатируется, что Россия занимает второе место в Европе после Германии по числу мигрантов - более 11 млн человек. По данным специалистов, в 2019 году РФ приняла 11,6 млн иностранных мигрантов. Большинство из них прибыли из соседних стран, из СНГ. Авторы доклада также отмечают, что многие прибывшие в Россию иностранцы - трудовые мигранты.

Внимание к сфере межнациональных отношений

Президент сравнил вопрос межнациональных отношений со здоровьем человека. По его мнению, этой темой необходимо заниматься постоянно, чтобы весь организм многонациональной страны функционировал без сбоев.

"Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека - нужно заниматься этим постоянно, - сказал российский лидер. - Прошу руководителей всех без исключения регионов держать вопросы национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национальные культурные общественные объединения".

Путин сообщил, что на заседании предстоит уточнить их законодательный статус, обсудить, как сделать более системной совместную работу между этими организациями и федеральными органами власти всех уровней, начиная от муниципального и заканчивая федеральными. "Руководителям всех уровней нужно, безусловно, прислушиваться к позиции, авторитетному мнению и инициативам представителей национальных диаспор, научной, творческой интеллигенции, духовенства и к молодежным лидерам, - посоветовал президент. - Их голос должен звучать на площадках общественных советов, иных консультативных органов, тех, что мы создали и создаем на региональном и местном уровне".

По словам российского лидера, создать такие структуры мало, нужно, чтобы они работали и работали эффективно, собирались не от случая к случаю, а стали востребованными партнерами в решении повседневных задач, участвовали в обсуждении действительно актуальных, острых проблем, были бы партнерами власти. "Со стороны органов власти такой диалог должны вести тоже подготовленные знающие люди, которые разбираются в тонкостях межэтнических, межрелигиозных отношений, глубоко знают вопросы культуры, гуманитарной сферы", - подчеркнул он.

Путин попросил и дальше продолжать работу по подготовке соответствующих специалистов, задействовав потенциал ведущих вузов, современных методик, интернета, стажировок и межрегиональных обменов, в том числе и в рамках реализации нацпроектов "Культура" и "Образование". Путин рекомендовал учесть изменения, внесенные в Стратегию государственной национальной политики, а также обновить другие документы стратегического планирования касающиеся патриотического воспитания и молодежной политики.