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Путин направил послание президенту Палестины по случаю Дня солидарности

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что ситуация в палестино-израильском урегулировании зашла в тупик

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил послание президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

"Сегодня День солидарности с палестинским народом. По этому поводу президент Путин направил послание президенту Махмуду Аббасу", - сказал Лавров.

Министр констатировал, что ситуация в палестино-израильском урегулировании зашла в тупик. "Она очень нас тревожит, и мы бы хотели обменяться мнениями, услышать ваши оценки по поводу того, что можно сделать, чтобы вернуться на прочную почву международного права, не ревизовать решения Генассамблеи, Совбеза ООН, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу", - указал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что международное сообщество должно прилагать усилия для сохранения базы урегулирования и не допускать односторонних шагов, ведущих к отказу от двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Международный день солидарности с палестинским народом отмечается 29 ноября. Он был учрежден Генассамблеей ООН 2 декабря 1977 года. Дата 29 ноября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования - резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины двух независимых государств - арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияАббас, Махмуд
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