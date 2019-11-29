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Путин считает, что телеканалы должны больше внимания уделять межэтническим отношениям в РФ

Утверждения о том, что эта тематика никому не интересна и никому не нужна, президент России назвал ложными тезисами

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Федеральные телеканалы должны больше внимания уделять освещению вопроса межэтнических отношений в РФ, тем более, что телевидение получает многомиллиардную поддержку из бюджета. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В ходе мероприятия глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге посетовала, что федеральные СМИ мало занимаются освещением государственной национальной политики и межэтнической тематики. "Пытаемся уговаривать [их], но слышим в ответ: тема нерейтинговая", - сказала Лянге, отметив, что телеканалы выражают готовность показывать только "сабантуй и масленицу", или освещать конфликты на межэтнической почве.

"Вы правы абсолютно, надо уделить этому (межнациональной тематике - прим. ТАСС) больше внимания", - согласился Путин.

Он отметил, что "федеральные каналы работают не только в "ящике", в телевизоре, они работают и в интернете, и, конечно, получают немало денег". "Буквально два или четыре дня назад с одним из руководителей [телеканалов] встречался, опять то же самое: деньги", - рассказал Путин, отметив, что эти СМИ "денег получают немало, счет идет на миллиарды".

Отсылки же к тому, что эта тематика никому не интересна и никому не нужна, Путин назвал ложными тезисами. "Не знаю, кто вам это сказал, потом мне на ухо шепнете", - попросил Путин Лянге, на что она ответила: "Обязательно".

"Интересно или неинтересно - это зависит от таланта тех, кто делает <...>. Если талантливо и интересно сделано, рейтинг всегда растет", - заключил президент, поручив первому замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко взять этот вопрос на заметку.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКириенко, Сергей Владиленович
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