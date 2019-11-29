Спикер Мосгордумы заявил, что глава фракции КПРФ сам отменил круглый стол

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Круглый стол, который планировалось провести в Мосгордуме в пятницу, был отменен по обращению руководителя фракции КПРФ Николая Зубрилина, который ранее подавал заявку о его проведении. Инициатор проведения мероприятия, депутат Елена Шувалова была неоднократно проинформирована об отмене круглого стола, сообщил в пятницу ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В социальных сетях ранее появилась информация о недопуске участников запланированного на 29 ноября круглого стола на тему "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными" в Мосгордуму. При этом 28 ноября информация об отмене круглого стола по просьбе Зубрилина с подтверждающей фотографией его письма председателю была опубликована на официальном сайте столичного парламента.

"В соответствии с действующими нормативными актами думы, утвержденными либо комиссией по организации ее работы, либо на пленарных заседаниях, все мероприятия проводятся по заявкам либо комиссии, либо депутатских объединений. В данном случае фракция КПРФ направила запрос в комиссию по организации работы думы. Все необходимое было сделано как со стороны аппарата думы, так и председателя для проведения этого мероприятия. Вчера вечером руководитель фракции, который ранее подавал эту заявку, ее же и отозвал. Если заявка отозвана, то проведение мероприятия невозможно", - сказал Шапошников.

Он добавил, что Шувалову об отмене мероприятия должна была уведомить фракция. "Со своей стороны, аппарат думы также уведомил депутата об отмене мероприятия. <…> Хочу сказать спасибо сотрудникам аппарата Московской городской думы и представителям Росгвардии, которые терпеливо выслушивали нелицеприятные слова в свой адрес участниками сбора у контрольно-пропускного пункта", - добавил Шапошников.