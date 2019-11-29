Путин: закон об учете коренных малочисленных народов не должен противоречить Конституции

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что законопроект, касающийся учета коренных малочисленных народов, будет доработан.

"Надо действительно повнимательнее на это [проект закона] посмотреть", - сказал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Он пояснил, что "смысл принятия такой нормы заключается в том, чтобы защитить интересы коренных малочисленных народов". "Речь идет о защите их традиционных промыслов, защите, прежде всего, от промышленной добычи со стороны тех коммерческих структур, которые к малочисленным народам никакого отношения не имеют, а обкрадывают тех людей, которые там живут, добывают что-то себе на пропитание", - отметил Путин.

Он заверил, что если планируемые законодательные нормы действительно могут противоречить Конституции, то они не будут одобрены: "Ничего вразрез с Конституцией мы делать не должны".

"Видимо, те, кто предлагал такие нормы, исходили из того, что человек добровольно будет указывать свою принадлежность к той или иной этнической группе, что занимается промыслом и хочет заниматься им дальше", - предположил президент. По его словам, "можно подумать о том, чтобы вообще от этого уйти и распространить эту норму на тех, кто постоянно проживает в том или ином поселке - на самом деле не очень важно, ханты, манси или украинец, русский там проживает, если он постоянно там с семьей живет и занимается добычей". "Надо подумать, это не решение, надо не спеша взвесить все обстоятельства", - уверен глава государства.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов РФ, которые проживают в 35 регионах, составила 316 тыс. человек. Из них 260 тыс. относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Закон об учете представителей коренных малочисленных народов России планировалось принять в Госдуме до конца 2019 года. Ранее был подготовлен проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Сейчас граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.