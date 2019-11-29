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Эксперт призвал оценить необходимость блокпостов между регионами Северного Кавказа

По словам главы "Российского конгресса народов Кавказа" Асламбека Паскачева, наличие пограничных сооружений между регионами вызывает негативную реакцию у приезжих

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Блокпосты на границах регионов Северного Кавказа вызывают негативную реакцию у приезжающих в эти регионы, необходимо оценить целесообразность их сохранения. Об этом в ходе Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике в пятницу заявил глава "Российского конгресса народов Кавказа" Асламбек Паскачев.

"По отзывам всех приезжих, наличие пограничных сооружений между регионами как бы напоминает, что они находятся на чужой территории. Я прошу обратить внимание руководства округа, чтобы посмотреть, насколько они выполняют свои функции и свое предназначение", - сказал Паскачев.

В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщал, что вопрос избыточных блокпостов на Северном Кавказе планируется обсудить на совещании по социально-экономическому развитию округа с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По словам Кадырова, блокпосты давно изжили себя, создают неоправданные препятствия для передвижения и оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа.

Ранее вопрос о блокпостах поднял представитель "Единой России" в Чечне на встрече председателя партии с активом местных и первичных отделений. Медведев ранее отмечал, что блок-посты действительно являются проблемой для Северного Кавказа, которая требует обсуждения и решения.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияЧечня
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