Слуцкий считает, что поведение делегации Украины в Женеве должно получить оценку ООН

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве недопустимы, они должны получить оценку со стороны женевского отделения всемирной организации. Такое мнение журналистам в пятницу выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Поведение украинской делегации на конференции в Женеве недопустимо для серьезного участника международного сообщества. Площадка ООН - это не арена цирка или зоопарк", - подчеркнул глава комитета.

"Украинские делегаты обязаны вести диалог в цивилизованной форме, без ущемления прав других сторон обсуждения. Уверен, что подобные недостойные выходки должны получить соответствующую оценку со стороны женевского отделения ООН", - резюмировал Слуцкий.

"Хулиганские выходки украинцев во время публичных выступлений представителей России стали очередным проявлением малороссийской карнавальной культуры", - заявил в свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводятся на сайте нижней палаты. "Но вот чего не понимают украинские артисты - в Европе давно устали от этого местечкового цирка, а все попытки хулиганить не помешают России отстаивать свою точку зрения. Ну и Крым навсегда наш", - подчеркнул он.

Как сообщили ТАСС в пятницу в российском постоянном представительстве в Женеве, украинская делегация пыталась мешать выступлению Бальбека, представители Киева несколько раз брали сегодня "слово по порядку ведения, но их аргументы председательствующий на форуме и секретариат сочли недостаточно убедительными, поскольку они были объективно не правы". По словам самого Бальбека, председательствующий "неоднократно пытался вразумить украинскую делегацию, которая, пользуясь правом брать слово по порядку ведения, устраивала обструкцию, задавала одни и те же вопросы, на которые получала одинаковые ответы".