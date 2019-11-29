Путин в телеграмме Аббасу подчеркнул необходимость создания Палестины в границах 1967 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме палестинскому лидеру Махмуду Аббасу подчеркнул необходимость становления государства Палестина в границах 1967 года. Текст зачитал в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на торжественном вечере по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"Исходим из того, что результатом справедливого, долгосрочного ближневосточного урегулирования должно стать жизнеспособное государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующее со своими соседями", - говорится в тексте поздравления.

Президент подчеркнул, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник Ближневосточного квартета международных посредников "неизменно выступает в поддержку реализации законных чаяний палестинцев".

"Поддерживаем ваш настрой на возобновление прямого диалога с Израилем, а также усилия, направленные на достижение межпалестинского примирения. Хотел бы подтвердить заинтересованность российской стороны в дальнейшем развитии дружеских отношений и многопланового сотрудничества с Палестиной, также готовность и впредь оказывать содействие палестинским партнерам в установлении государственности и развития национальной экономики", - добавил российский лидер.

18 декабря на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США больше не рассматривают возведение еврейских поселений на Западном берегу как нарушение международного права.

Принятая в декабре 2016 года резолюция СБ ООН 2334 подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Израиль тогда отказался выполнять положения этого документа. За полвека со времени получения контроля над Западным берегом реки Иордан Израиль построил там около 120 поселений, где проживают приблизительно 600 тыс. человек, что считается одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.