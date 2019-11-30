Песков подтвердил планы провести встречу Путина с СПЧ 10 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента Владимира Путина планируется на 10 декабря, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча планируется", - ответил представитель Кремля в субботу на вопрос, состоится ли 10 декабря это традиционное мероприятие с участием Путина и правозащитников - членов президентского совета.

Обновленный состав СПЧ встретится с президентом РФ впервые. После кадровой ротации 21 октября в состав совета были введены четыре новых участника, включая журналиста Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова. Также был назначен новый председатель: на этом посту Михаила Федотова, руководившего СПЧ девять лет, сменил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Темы обсуждения

В преддверии встречи члены совета определили темы, которые они планируют обсудить с главой государства. "В частности, в повестку включены вопросы, связанные с реформой судебной системы, вопросы по психоневрологическим интернатам, экологические темы, вопросы свободы высказывания мнений на примере московских несогласованных мероприятий, вопросы здравоохранения, а также административного регулирования некоммерческих организаций", - рассказала ТАСС заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Совет также планирует поднять тему защиты прав россиян за рубежом. Источник ТАСС в совете рассказал, что главе государства будет представлен соответствующий мониторинговый доклад, основанный на поступивших в комиссию СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обращениях и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом.

Еще одна тематика, которая может быть обсуждена на декабрьской встрече, - создание института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания. "Для того чтобы это был значимый институт и к нему прислушивались, он должен иметь статус при президенте", - сказал ТАСС член СПЧ Владимир Ряховский. По его мнению, новый институт уполномоченного нужен, чтобы к такому омбудсмену обращались религиозные организации с жалобами на допущенные в их отношении нарушения. "Такой уполномоченный сможет направить обращение в правоохранительные органы, органы исполнительной власти, а также он мог бы обжаловать вступившее в силу судебное решение, осуществлять мониторинг ситуации и представлять президенту доклад о ситуации в этой сфере", - предположил Ряховский.

Поручения по итогам обсуждений

Глава СПЧ ожидает, что по итогам предстоящего заседания глава государства может дать ряд поручений. "Совет к встрече самым серьезным образом готовится, с тем, чтобы была максимальная польза с точки зрения затронутых тем, предложений, которые могут быть сейчас обсуждены, по которым могут быть даны поручения президента, а возможно и законотворческие инициативы", - заявил Фадеев, слова которого приводятся на сайте совета.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - консультативный орган при главе государства. Среди его основных задач - содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека. Решения совета носят рекомендательный характер для федеральных и местных органов государственной власти.

6 ноября 2019 года исполнилось 15 лет со дня подписания указа главы государства о создании СПЧ.