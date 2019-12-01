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Медведев надеется на восстановление диалога с ЕС при председательстве Мишеля в Евросовете

Премьер также подтвердил готовность российского правительства "к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Шарля Мишеля со вступлением в должность председателя Европейского совета - главного политического органа Евросоюза. Выдержка из текста телеграммы опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"В качестве главы кабинета министров Бельгии Вы внесли значимый личный вклад в развитие дружественных и партнерских российско-бельгийских отношений. Убежден, что Ваш богатый опыт государственной и политической деятельности будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.

Премьер также подтвердил готовность российского правительства "к активному и плодотворному взаимодействию с коллегами из Европейской комиссии".

Шарль Мишель был избран председателем Евросовета на саммите организации 2 июля 2019 года и вступает в должность 1 декабря.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБельгияРоссия
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