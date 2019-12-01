Медведев поздравил премьера Белоруссии с юбилеем

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которого поздравил его с 50-летием и обсудил интеграцию двух стран в рамках Союзного государства. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"В ходе телефонного разговора председателя правительства России и премьер-министра Белоруссии затрагивались актуальные вопросы российско-белорусских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили график предстоящих контактов.