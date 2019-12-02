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Захарова прокомментировала готовность Украины "принять пару областей РФ"

Представитель МИД России заявила, что одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Одной "российской области" уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова интернет-порталу "Национальная служба новостей", комментируя слова вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве "готовы принять пару областей РФ".

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", - сказала Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Он сделал такое заявление, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. После этого Кулеба заявил, что никакие области из состава страны выходить не будут, а также высказал готовность "принять" в состав Украины российские регионы.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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