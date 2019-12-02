Песков не дал оценку заявлению Володина о рисках выхода из состава Украины ряда областей

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина о рисках выхода из состава Украины ряда областей из-за проявлений национализма в этой стране.

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что "внешнюю политику России формулирует, согласно Конституции, президент, она реализуется Министерством иностранных дел". "Безусловно, все ветви власти России сходятся на неприемлемости подобных демаршей (речь идет о попытке украинской делегации помешать выступлению депутата из РФ на сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве 29 ноября - прим. ТАСС), но, что касается оценочных заявлений, то здесь я порекомендовал бы вам обратиться в Госдуму", - сказал Песков.

Володин 30 ноября прокомментировал попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Спикер Госдумы заявил, что проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. По мнению политика, Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп.

Володин добавил, что поведение делегации Украины и попытка сорвать выступление депутата Госдумы, представителя крымских татар Бальбека на форуме, который посвящен вопросам нацменьшинств, является очередной демонстрацией нетерпимости представителей украинской власти к малым народам.