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Путин удовлетворен тем, как исполняются его поручения по развитию Вооруженных сил и ОПК

Президент отметил, что уже исполнено 70% поручений
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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Уровень выполнения поручений по развитию Вооруженных сил и ОПК удовлетворительный, исполнено 70% поручений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в понедельник первое из серии совещаний по вопросам военного строительства и оснащения Вооруженных сил современным вооружением.

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"По итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений. Что, на мой взгляд важно, важно не количество, а то как они исполняются. В целом - удовлетворительно. 70% исполнено. Остальные все находятся в разных стадиях исполнения", - сказал Путин.

По словам Путина, это говорит о том, что такие совещания в Сочи, проходящие раз в полгода, востребованы и эффективны.

"Мы с вами знаем, что если что-то будет не сделано, то через полгодика придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена", - сказал он.

По словам президента, на нынешней серии совещаний будет рассматриваться развитие ВМФ. Путин отметил, что сейчас на вооружение военно-морского флота поступают новейшие корабли.

"Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России", - добавил он.

В новость были внесены изменения (14:19 мск) — добавлена информация по тексту.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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