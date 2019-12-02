Слуцкий: миру и стабильности в Европе угрожают не Россия или Китай, а амбиции США

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. США продолжают навязывать Евросоюзу политику конфронтации, заявляя об угрозах со стороны РФ, Китая и Ирана, но главная опасность исходит как раз от амбиций Вашингтона. Такое мнение в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

"Помпео призывает новое руководство Евросоюза к сотрудничеству в противодействии угроз, исходящих якобы от России, Ирана и Китая. Вашингтон снова пытается заставить Брюссель двигаться в американском фарватере. По сути, нашему общему евразийскому континенту из-за океана навязываются разделительные линии и политика конфронтации", - сказал Слуцкий журналистам.

Однако, по его словам, "это не Россия, Иран или Китай угрожают Европе". "Настоящую угрозу общему миру и стабильности составляют непомерные гегемонистические амбиции Соединенных Штатов", - убежден глава комитета.

В качестве примера он привел "развязанную с подачи США" санкционную войну между ЕС и Россией, которая уже обернулась "многомиллионными потерями для европейских партнеров". "Евроатлантическая солидарность также играет далеко не самую лучшую роль в вопросах безопасности в контексте одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), СВПД. Иранская ядерная сделка по вине США вообще может быть в итоге сорвана, несмотря на предпринятые огромные усилия для ее заключения, в том числе и международных посредников со стороны ЕС", - констатировал Слуцкий.

"Уверен, что Евросоюзу давно пора вести собственную прагматичную политику и выстраивать взаимовыгодное партнерство со всеми крупными региональными игроками - и с Россией, и с Китаем, и с Ираном. В противном случае ЕС рискует превратиться в сателлита США", - резюмировал парламентарий.

Член комитета по международным делам Сергей Железняк со своей стороны заметил, что в последнее время европейская политика меняет свой вектор на более лояльный к России. "Здравомыслящие и ответственные европейские лидеры видят реальный ущерб от навязанных Вашингтоном антироссийских санкций, разочаровываются в евроатлантической интеграции и понимают, что безопасностью в Европе должна заниматься сама Европа, а не США", - сказал он, констатировав при этом, что "инерционность европейских чиновников, поддерживаемых в Вашингтоне", в ближайшее время вряд ли позволит кардинально сменить курс на полный отказ "от влияния вашингтонского парткома".

"При этом тенденции на независимость и укрепление европейского суверенитета будут только нарастать. США едва ли удастся в обозримом будущем удержать градус антироссийской истерии в Европе, где прагматизм и здравый смысл должны становиться все более весомыми факторами при принятии решений", - заключил Железняк.

Заявление Помпео

Госдепартамент в воскресенье распространил заявление Помпео в связи с началом работы нового состава Европейской комиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Согласно тексту, "Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом" для достижения общих целей. Среди них - укрепление торговых отношений, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям, "в том числе угрозам со стороны России, Коммунистической партии Китая, а также Ирана".