ФАДН постоянно фиксирует попытки из-за рубежа дестабилизировать обстановку на Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 2 декабря. / ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), используя систему мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, фиксирует попытки из зарубежных стран дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин на открытии политологического форума "Российский Кавказ".

"ФАДН России с использованием государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций регулярно выявляет попытки со стороны крупных зарубежных центров использовать любой бытовой повод для провоцирования конфликтных ситуаций, умело манипулируя мнением горячих кавказских парней, чтобы, искажая факты, натравить из друг на друга, столкнуть между собой вокруг надуманных проблем", - сказал Мишин.

Он отметил, что на выходных была зафиксирована такая попытка. "Буквально вчера была зафиксирована очередная атака, общество Северного Кавказа достаточно зрелое, она прошла незаметно", - добавил представитель ФАДН.

По его словам, Запад предлагает систему "двойных стандартов". "Запад предлагает нам "толерантность", разрушающую традиционную систему ценностных ориентиров, или "демократию", не позволяющую отстаивать эти ориентиры, отрицающую здравый смысл. "Двойные стандарты" на Западе стали повседневной нормой, а неисполнение взятых на себя обязательств - основной политического диалога", - отметил Мишин.

Заместитель руководителя ФАДН сообщил, что необходимо сохранять добрососедские отношения, основываясь на систему традиционных ценностей. "В этих условиях наша первоочередная задача заключается в том, чтобы сохранить наработанный предшествующими поколениями позитивный потенциал добрососедских отношений, курс на интеграцию в единое социокультурное пространство на основе традиционной системы ценностей, веками служившей опорой для общества", - добавил он.

VII Политологический форум "Российский Кавказ", который проходит 2-3 декабря в Минеральных Водах, организован Федеральным агентством по делам национальностей. Его основная цель - повышение эффективности механизмов взаимодействия органов государственной власти и общества в сферах межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также социально-экономического развития СКФО.