Медведев придет на заключительное заседание осенней сессии Госдумы 18 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит заключительное пленарное заседание осенней сессии Госдумы, которое состоится 18 декабря, сообщил в понедельник журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"На заключительное заседание Государственной думы планируется, что придет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Это уже стало хорошей традицией", - сказал он по итогам заседания Совета Госдумы, который принял решение завершить осеннюю сессию 18 декабря. Депутат заметил, что "большинство законопроектов, которые рассматривает Госдума, поступают от правительства РФ".

Осенняя сессия 2019 года должна была завершиться 19 декабря. Но, как пояснил Мельников, в этот день палате "по ряду причин очень неудобно проводить пленарное заседание". "Во-первых, по причине того, что 19-го числа в 12:00, как раз во время заседания Государственной думы состоится прямая линия президента [РФ Владимира Путина]", - продолжил первый вице-спикер.

Кроме того, сенаторы обратились к Госдуме с просьбой с учетом графика работы СФ "попытаться все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в Совет Федерации не позднее 18 декабря", отметил депутат. "Поэтому сегодня мы приняли принципиальное решение, что завершающее эту сессию пленарное заседание Государственной думы состоится 18-го числа", - резюмировал Мельников, уточнив, что оно начнется в 10:00, а "закончится во второй половине дня".