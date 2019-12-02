Посол России призвал НПО помочь содержащемуся в тюрьме в США россиянину Селезневу

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов призвал крупнейшие правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, обратить внимание на неоправданно жесткий режим содержания в американской тюрьме россиянина Романа Селезнева, осужденного на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество. Об этом говорится в распространенном в понедельник открытом письме российского дипломата в адрес ряда НПО.

"Я хотел бы привлечь ваше внимание к тяжелой ситуации с российским гражданином Романом Селезневым, который отбывает длительное тюремное заключение в Соединенных Штатах", - отметил Антонов. "Он был приговорен к суровому наказанию [27 лет в тюрьме]. Гуманитарные аспекты этого дела не были приняты во внимание. Селезнев является жертвой теракта в Марокко в 2011 году, в результате которого он получил инвалидность. Ему необходимо принимать лекарства и находиться под присмотром врачей. Вместо этого в тюрьме он обязан выполнять особые требования безопасности и каждые два часа с 6 утра до 8 вечера являться на пост проверки. Это препятствует ему даже в том, чтобы нормально питаться или отдыхать. Если же он не выполняет эти жестокие требования, его запирают в штрафном изоляторе", - подчеркнул глава диппредставительства.

"Необходимы также немедленные шаги для проведения медицинского обследования заключенного и оказания ему эффективной медицинской помощи, поскольку Селезнев страдает от гепатита и эпилепсии. Однако ему никогда не делали МРТ", - обратил внимание Антонов.

"Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией защиты и охраны прав человека. Поэтому я хотел бы привлечь ваше особое внимание к вышеупомянутому делу. Я был бы благодарен, если бы мог рассчитывать на любезное содействие с вашей стороны в том, чтобы эта ситуация стала известна широкой общественности. Каждый заключенный имеет право на гуманное обращение и условия содержания вне зависимости от предъявленных ему обвинений и гражданства", - указал дипломат.

Дело Селезнева

Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, сообщила, что он признал вину во вступлении в 2008 году в сговор для организации кибератаки на компанию Worldpay, поставщика онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей для банков. Кроме того, в штате Невада его обвиняли в том, что он с 2009 года занимался противоправной деятельностью в составе международной криминальной интернет-группировки Carder, занимавшейся хищением личной информации клиентов финансовых учреждений.

В декабре 2017 года Министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения.