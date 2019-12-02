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Кризис в Сирии

Военная полиция России провела патрулирование по четырем маршрутам на севере Сирии

Силами армейской авиации также проведено воздушное патрулирование

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели в понедельник патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, также армейская авиация РФ выполнила воздушное патрулирование на севере арабской республики. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Гюльтепе, Аджами - Бозгекли, Аджами - Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Джейдед-Хабур в провинции Ракка, - сказал он. - Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Кобани - Метрас - Умм-Миаль - Квайрес.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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