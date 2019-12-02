Медведев обсудит с премьер-министром Монголии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух во вторник в Москве обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба российского кабинета министров. В начале сентября президент России Владимир Путин во время визита в Улан-Батор пригласил монгольского премьера посетить Москву.

Как ожидается, главы правительств в беседе затронут темы взаимодействия Москвы и Улан-Батора в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.

26 ноября вице-премьер Алексей Гордеев сообщал, что во время визита Ухнаагийн Хурэлсуха планируется открытие российско-монгольского бизнес-форума.

На протяжении трех лет фиксируется устойчивый рост взаимного товарооборота двух стран. По экспертным оценкам, в 2018 году этот показатель составил около $1,65 млрд (на 20% выше показателя 2017 года), а с января по сентябрь 2019 года он вырос еще на 13%.

Перспективы развития сотрудничества между странами существуют и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, 6 июня вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что республика рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.

При этом в Улан-Баторе не исключают перспектив дальнейшей интеграции с Союзом. Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар в октябре заявлял ТАСС, что развитие интеграционных процессов с ЕАЭС будет зависеть от того, насколько успешно экономика страны станет развиваться после заключения договора о создании ЗСТ.