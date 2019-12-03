Премьер-министр Монголии прилетел в Москву

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха во вторник приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

На летном поле председателя монгольского правительства встречали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол России в Монголии Искандер Азизов, посол Монголии в Москве Дуламсурэнгийн Даваа.

Официальный визит Хурэлсуха организован по приглашению президента России Владимира Путина, который посетил Улан-Батор с рабочей поездкой в начале сентября.

Во вторник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как ожидается, главы правительств в беседе затронут темы взаимодействия Москвы и Улан-Батора в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.

Неделей ранее, 26 ноября, вице-премьер Алексей Гордеев сообщал, что во время визита Ухнаагийна Хурэлсуха планируется открытие российско-монгольского бизнес-форума.