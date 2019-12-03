Песков прокомментировал заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Позиция Федерального бюро расследований (ФБР) США о том, что российские мобильные приложения могут представлять угрозу, не остановит конкуренцию, в рамках которой многие такие программы, сделанные в РФ, имеют преимущество. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в соответствующем письме ФБР были упомянуты некоторые российские программы, "которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка". "Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю", - сказал Песков, отметив, что конкурентоспособная продукция все равно будет востребована.