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Председательство в Постоянном совете ОДКБ перешло от Киргизии к России

Председателем совета стал постоянный и полномочный представитель России при ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Шведов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Представитель России Андрей Шведов сменил полпреда Киргизии Амана Мамбетсеитова на посту председателя Постоянного совета Организации Договоры о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В связи с переходом председательства в ОДКБ в 2019-2020 годуах к Российской Федерации председателем Постоянного совета был избран постоянный и полномочный представитель России при ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ Шведов Андрей Владимирович. Полпред Киргизии передал ему деревянный молоток, символизирующий принятие решения Постоянного совета ОДКБ", - отметил он.

По словам Зайнетдинова, процедура передачи полномочий прошла сегодня в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ. Помимо этого, участники совета обсудили вопросы подготовки рабочей встречи министров иностранных дел стран ОДКБ, которая состоится 5 декабря года на полях заседания СМИД ОБСЕ в Братиславе.

Теги
КиргизияРоссияШведов, Андрей Владимирович
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