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Акции протеста в Ираке

Постпред РФ призвал искусственно не настраивать Ирак против Ирана

Василий Небензя подчеркнул, что Ирак имеет право строить и развивать нормальные отношения с соседями

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Попытки внешних сил втянуть Ирак в конфронтацию с Ираном дестабилизируют ситуацию в стране. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Ираке.

"Обеспокоены возможным негативным воздействием на внутриполитическое положение в Ираке в результате искусственно нагнетаемой обстановки вокруг Ирана", - отметил он.

"Попытки втянуть страну в региональную конфронтацию дестабилизируют внутрииракскую атмосферу, - подчеркнул Небензя. - Ирак имеет право строить и развивать нормальные отношения с соседями. И никто не вправе эти отношения подрывать".

В своем выступлении постпред США при ООН Келли Крафт также затронула тему Ирана. Она призвала "соседние с Ираком страны не вмешиваться в его дела". "Иракский народ отверг это поведение Ирана. США по-прежнему являются партнерами Ирака в том, чтобы обеспечить его суверенитет, независимость иракских органов власти", - сказала Крафт.

Дипломат указала и на недопустимость применения летального оружия в отношении протестантов. "Глубоко встревожены, что иракскими властями, а также неподконтрольными им вооруженными группировками применяется оружие летального действия против мирных демонстрантов, - сообщила она. - Мы осуждаем это насилие и призываем других поступить так же".

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Согласно данным ООН, с начала октября в ходе протестов погибли более 400 манифестантов и 19 тыс. получили ранения.

Теги
ИранИракРоссияАкции протеста в Ираке
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